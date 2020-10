Der Verpackungslösungsanbieter DS Smith hat einen Kooperationsvertrag mit der Transportmanagement-Plattform Transporeon und dem auf Echtzeitdaten spezialisierten Unternehmen Sixfold unterzeichnet. Ziel sei es, die Lieferkette durch Datenverarbeitung in Echtzeit auf ein neues technologisches Niveau zu heben, teilte DS Smith mit. Die Partnerschaft solle Transparenz in Echtzeit in das Logistiknetzwerk der Lieferkette von DS Smith bringen, so das Unternehmen. Mithilfe der Partner werden unter anderem die jeweilige Position der genutzten Fahrzeuge erfasst, Verspätungsrisiken identifiziert, das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...