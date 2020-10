Die Produktionskapazitäten für E-Antriebe in Deutschland nehmen zu. Nachdem BMW bereits in die Standorte Dingolfing und Leipzig investiert hat, soll künftig auch das Werk in Regensburg Komponenten für E-Autos herstellen. Seit diesem Jahr werden im BMW-Werk Regensburg die Plug-in-Hybridvarianten des BMW X1 und X2 gebaut. Parallel dazu investiert der OEM 150 Millionen Euro in den Standort, um die wachsende Zahl an elektrifizierten Fahrzeugen mit Hochvoltbatterien zu versorgen. "Ab 2021 wird das BMW ...

