Zwei Jahre hat man um eine außergerichtliche Einigung gerungen. Nun muss die US-Großbank Goldman Sachs im Rahmen eines Vergleichs mit Behörden in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Singapur und anderen Ländern insgesamt 2,9 Milliarden Dollar (umgerechnete etwa 2,5 Milliarden Euro) zahlen.Das Finanzhaus mit seiner Zentrale in New Jersey akzeptiert die Milliardenstrafe wegen seiner Rolle in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...