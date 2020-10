Laola1 fasst Höhepunkte der Erste Bank Open in täglicher Highlight-Show zusammen (c) e|motion/Bildagentur Zolles KG / Christian Hofer Morgen startet die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Laola1 begleitet das Tennisturnier mit einer täglichen Studiosendung, die alle Highlights des Tages, moderiert von Christian Frühwald, zusammenfasst. Mit insgesamt sieben Episoden berichtet […]

Den vollständigen Artikel lesen ...