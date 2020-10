Gegenüber seinem Vorgängermodell ist der Trockeneis-Pelletizer mit modernster Fernwartungstechnik ausgerüstet und sorgt so für eine Vielfalt an Möglichkeiten in den Bereichen Remote Access, Remote Data und Remote Management. Dies ermöglicht schnelle Problembehebung und Maschinenwartung oder die Erfassung von Produktions- und Leistungsdaten. Der Trockeneis-Pelletizer wird mittels eines Hydraulikaggregats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...