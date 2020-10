Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 23 octobre 2020) -Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté l'offre de la ville de Nanjing pour fournir la plateforme qui alimentera le futur centre financier de prêts commerciaux de la ville.

Semblable au centre financier de Jiangyin, que Peak a aidé à lancer plus tôt cette année, le centre financier de Nanjing aura pour objectif de rendre les prêts et le crédit plus accessibles aux plus de 620 000 petites et moyennes entreprises de la ville, en particulier celles impliquées dans la chaîne d'approvisionnement.

Bien que la plateforme de prêt commercial Cubeler Lending Hub de Peak alimente déjà avec succès le centre financier de Jiangyin, la ville de Nanjing a jugé nécessaire de donner à d'autres entreprises technologiques la possibilité de fournir la plateforme logicielle au cœur de son projet de centre financier. Elle a donc mandaté Nanjing Data Solutions Fintech Ltd. (« NDSF »), une filiale à 100 % de Nanjing Yang Zi State-Owned Investment Group (http://www.yzig.com.cn/html/jtgk/cyqy/), à organiser et gérer un processus d'appel d'offres ouvert pour l'obtention du droit de fournir le logiciel au centre du projet. Peak a remporté l'offre (voir les détails ici) devant 42 autres offres soumises par des entreprises technologiques de la province du Jiangsu, principalement en raison des interfaces conviviales de Lending Hub et de ses capacités en continue d'évaluation et de surveillance du risque de crédit, tel qu'indiqué par NDSF. Peak prévoit signer un accord officiel avec NDSF dans les prochains jours avant le démarrage du projet.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe pour tout le travail acharné qu'elle a déployé pour mener à cette importante réalisation », a déclaré Liang Qiu, PDG de Peak Group Chine. « Le fait que nous étions en concurrence avec d'autres entreprises technologiques réputées pour ce projet rend cette réalisation encore plus gratifiante et témoigne de la proposition de valeur unique de Lending Hub pour les prêteurs et les PME. Nanjing devenant la deuxième ville après Jiangyin à mettre en œuvre la plateforme Cubeler Lending Hub au cœur d'un concept de centre financier à l'échelle de la ville prouve que travailler avec les villes pour aider à mettre en œuvre ces centres financiers alimentés par notre plateforme est un excellent moyen de déployer les services de Peak à travers le pays », a conclu M. Qiu.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations: http://www.peakpositioning.com

Pour toute information, communiquez avec :

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste: 251

cathy@chfir.com

Les Technologies Peak Positioning inc

Johnson Joseph, Chef de la direction

514-340-7775 poste: 501

investors@peakpositioning.com

Twitter: @peakfintech

Facebook: @peakfintech

LinkedIn: Peak Positioning

YouTube: Peak Positioning

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs..

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/66729