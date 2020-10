Ort des Tages: Porsche Holding GmbH Headquarter. Die Porsche Holding Salzburg ist das größte Automobilhandelsunternehmen in Europa, tätig in 22 europäischen Ländern sowie in Kolumbien, Chile, China, Malaysia, Singapur, Brunei und Japan. Heute vertritt die Porsche Holding Salzburg die Marken des Volkswagen Konzerns sowohl im Großhandel (Importeur) als auch im Einzelhandel (Händler) und im After Sales Geschäft (Service). Zusätzlich deckt sie mit dem Ersatzteilevertrieb, den Finanzdienstleistungen rund um das Automobil sowie mit einer eigenen IT-Systementwicklung das gesamte Spektrum im Automobilhandel ab. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Porsche Automobil Holding ( Akt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...