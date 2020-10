Aktien: Apple-Aktie am Scheideweg

Anzeige / Werbung Apple hat seine neuen iPhone-Modelle vorgestellt und steigt bei 5G-Smartphones ein. Sie werden ab morgen in den USA zu kaufen sein. Die Aktie korrigiert leicht und testet den mittelfristigen Aufwärtstrend. Nicht abgerundet, sondern eckig kommt da neue iPhone 12 daher. Technisch soll es Download-Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 Gigabit pro Sekunde erzielen und widerstandsfähiger gegen Stürze sein. Dafür sorge das Display-Glas dank Nanotechnologie. Ein neues Objektiv-System soll die Qualität von Fotos bei schlechten Lichtbedingungen verbessern. eToro-Webinar am 28.10 zur US-Wahl: Endspurt im US-Wahlkampf - was bedeutet das für die Börsen? Anmeldung hier . Das iPhone ist für Apple das mit Abstand wichtigste Produkt. Im vergangenen Quartal erwirtschaftete der US-Konzern rund 44 Prozent seines Umsatzes mit dem Apple-Smartphone. Im vierten Kalenderquartal liegt der Umsatzanteil des iPhones erfahrungsgemäß noch höher. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Außerdem treibt das iPhone das Geschäft mit dem gesamten Apple-Ökosystem an, zu dem auch ein Cloud-Service, die Apple Watch, Kopfhörer, Lautsprecher und andere Produkte gehören. Das Problem besteht allerdings darin, dass 5G nicht überall verfügbar ist, sondern überwiegend in großen Städten. Apple und andere wichtige Aktien und Anlageklassen werden im Webinar vor der US-Wahl am 28. Oktober das große Thema beim Webinar von eToro sein. Wer kann dabei überraschen? Hier geht es zur Anmeldung. Apple-Aktie vor wichtigem Test Die Apple-Aktie konnte sich deutlich vom Corona-Tief aus dem März erholen und hat neue Rekordstände erklommen. Seit September gab es jedoch einen moderaten Kursrückgang und der Titel konsolidiert in einer Range von rund 105 bis knapp 140 Dollar. Aktuell testet die Aktie die Aufwärtstrendlinie bei rund 115 Dollar, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum), was auf eine kurzfristig negative Dynamik schließen lässt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Bruch ist also dadurch gestiegen. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 110 Dollar. Erst oberhalb von 125 Dollar hellt scih das Chartbild wieder auf. Enthaltene Werte: US0378331005,US64110L1061,US30303M1027

