Aktien: Kioxia plant Börsengang - SAP kassiert Prognose

Anzeige / Werbung Erst verschiebt Kioxia seinen Börsengang auf unbestimmte Zeit. Nun scheint doch alles noch im laufenden Jahr über die Bühne zu gehen. SAP hat dagegen keine idealen Ergebnisse geliefert und zieht seine Prognose zurück. Der Name Kioxia soll noch in diesem Jahr an der Börse auftauchen. Der weltweit zweitgrößte Speicherchip-Hersteller hat nach der erst jüngst erfolgten Absage seines Initial Public Offerings (IPO) nun offenbar schon einen Ersatztermin im Auge, wie japanische Medien berichten. Demnach sei der Gang aufs Parkett noch in diesem Jahr vorgesehen. eToro-Webinar am 28.10 zur US-Wahl: Endspurt im US-Wahlkampf - was bedeutet das für die Börsen? Anmeldung hier . Kioxia, ehemals Toshiba Memory, hatte sein IPO zunächst auf die lange Bahn geschoben. Ein Grund dafür war dem Unternehmen zufolge die nach wie vor geltende Unsicherheit im Zusammenhang mit der anhaltenden Coronavirus-Pandemie. Auch die Schwankungen der Aktienmärkte hatte Kioxia angeführt. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Vom Unternehmen selbst war zu vernehmen, dass es noch den idealen Zeitpunkt für sein Marktdebüt suche. Gelingt der Gang aufs Parkett noch in diesem Jahr, wäre es der größte eines japanischen Unternehmens 2020. Allerdings kämpft Kioxia auch mit einem schwierigen Branchenumfeld, das vor allem von den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China belastet wird. Die Unternehmensergebnisse sind bei SAP im dritten Quartal durchwachsen: Der Umsatz und der Gewinn fallen schwächer aus als von Analysten erwartet. Was noch schwerer wiegt, ist der schwächer als erwartete Cloud-Umsatz, dafür konnte die operative Marge besser als erwartet gesteigert werden. Aufgrund der insgesamt enttäuschenden Entwicklung senkt Europas größter Softwarehersteller seinen Ausblick für 2020 sowie die mittelfristigen Prognosen. SAP-Aktie korrigiert Die Aktie von SAP schwächelt bereits, hat sich aber in den Wochen zuvor bereits negativ präsentiert und die Unterstützung knapp über 130 Euro nachhaltig durchbrochen. Der MACD (Momentum) signalisierte ebenfalls schon seit Wochen eine negative Dynamik. Die 200-Tagelinie (rot) dürfte heute getestet werden. Die nächste Unterstützung ist bei rund 115 Euro auszumachen. Enthaltene Werte: US0378331005,US5949181045,US64110L1061,DE0007164600

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )