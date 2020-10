O-I Glass, Inc. und Krones haben eine strategische Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die eine engere Zusammenarbeit bei der Schaffung von Lösungen für den wachsenden Glasmarkt ermöglicht. Die Kooperation ist dabei der erste Schritt, den O-I und Krones gehen, um künftig den Kunden vollständig integrierte End-to-End-Lösungen anzubieten. "In einer Welt, in der zunehmend auf Gesundheit, Premiumprodukte und Nachhaltigkeit Wert gelegt wird, ist Glas für O-I die bevorzugte Verpackungslösung. Es trägt nicht nur den Forderungen der Konsumenten nach der Integrität des Produktes Rechnung, es bietet ...

