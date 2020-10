Zum ersten Mal in der Geschichte fiel die türkische Lira auf ein neues Rekordtief von 8,0880 pro USD, nachdem Präsident Erdogan die USA aufgefordert hatte, Wirtschaftssanktionen zu verhängen, nachdem die Türkei am Freitag bestätigte, dass sie die S-400-Luftabwehrsysteme (von Russland gekauft) getestet hatte. "Was auch immer Ihre Sanktionen sind, zögern Sie nicht, sie anzuwenden", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...