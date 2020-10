Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold verpasste es ob der vorherrschenden Gemengelage in den letzten Handelstagen,Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold verpasste es ob der vorherrschenden Gemengelage in den letzten Handelstagen, den entscheidenden Vorstoß in Richtung 10,2 / 10,3 US-Dollar zu lancieren. Gleichzeitig vermied sie es aber, auf der Unterseite signifikant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...