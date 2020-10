Tagesausblick für 27.10.: DAX bricht ein. SAP, Lufthansa und Microsoft im Blick!

Richard Pfadenhauer,

Zum Start in die neue Woche gaben die Aktienbarometer kräftig nach. Die Angst vor weiteren Restriktionen in der Corona-Krise, die Gewinnwarnung von SAP und der Rückgang des ifo-Index gaben den Bären heute Rückenwind. Zusätzliche Abwärtsdynamik entstand nachdem die US-Märkte starteten und nach einem moderaten Handelsbeginn ebenfalls in den Sinkflug schwenkten. So schloss der DAX rund 3,6 Prozent oder 460 Punkte im Minus bei 12.180 Punkten. Der EuroStoxx50 setzte nach Tagesverlusten von 2,7 Prozent auf dem Septembertief bei 3.110 Punkten auf.

Die Turbulenzen an den Aktienmärkten drückten heute auf die Anleiherenditen. So fiel die Rendite 10jährige Bundesanleihen auf -0,575 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere gar um vier Punkte auf 0,80 Prozent. Die Edelmetalle gaben ebenfalls nach. Zwar hat der Goldpreis die Marke von 1.900 US-Dollar noch verteidigt. Silber fiel hingegen unter 24,50 US-Dollar und Platin schloss rund 3,5 Prozent leichter bei 870 US-Dollar. Ein ähnliches Bild zeichnete der Ölpreis. Die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil tauchte unter 41 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

AstraZeneca wird die Corona-Impfstoff-Studie wieder fortsetzen. Die Investoren quittierten die Meldung mit Zugewinnen. Bayer übernimmt den Spezialisten für Gentherapien Asklepios Biopharmaceutical für vier Milliarden US-Dollar. Bei den Anlegern kamen die Pläne gut an. Gegen den Trend verbesserte sich das Papier um knapp ein Prozent und setzte damit die Bodenbildung bei rund EUR 42 fort. Die Deutsche Lufthansa hat den Winterflugplan reduziert und plant weitere Kostensenkungsmaßnahmen. Die Aktie sank daraufhin über vier Prozent. Hella will die Abhängigkeit vom Automobilsektor reduzieren und sucht daher Übernahmeziele außerhalb des Bereichs. Dennoch setzte das MDAX-Papier den Abwärtstrend heute fort. Die Aktie von SAP gab nach einer Corona bedingten Revision der Ziele heute über 20 Prozent nach. Die Softwareschmiede hält an den Plänen des Börsengangs von Qualtrics derweil fest.

Aus Europa melden nächste Woche unter anderem BP, Covestro, Novartis und Rational Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem AMD, Caterpillar, Eli Lilly, Microsoft und Pfizer mit ihren Geschäftszahlen im Fokus.

Wichtige Termine

Frankreich - Arbeitsmarktdaten

USA - Auftragseingang langlebiger Güter

USA - Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.420/ 12.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.985/12.220 Punkte

Der DAX startete heute mit einem Gap nach unten und sank nach einer Stabilisierung zu Mittagszeit anschließend weiter auf 12.200 Punkte. Im Bereich des Augusttiefs fing sich der Index zunächst. Eine Erholung auf 12.350 Punkten könnte eine kurzfristige Gegenbewegung auslösen. Viele Bullen werden allerdings einen Ausbruch über 12.420 Punkte abwarten ehe sie einsteigen. Bis dahin besteht das Risiko einer Fortsetzung des Abwärtstrends bis 11.985 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 22.07.2020 - 26.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.10.2013 - 23.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

