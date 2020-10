Genf (awp) - Die im Bereich Cybersicherheit tätige Wisekey baut ihre Sicherheits-App WIShelter aus. Neu können über diese App auch digital zertifizierte Ergebnisse von Covid-19-Tests abgerufen werden, was etwa bei Grenzübertritten oder bei Kontrollen an Flughäfen nützlich sein kann. Wisekey will die App über eine privat-öffentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...