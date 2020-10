Schindellegi (awp) - Kühne+Nagel vermeldet einen Auftrag aus "Down Under". Die australische Modemarke Afends setzt künftig für ihre Container-Vollladungen auf die CO2-Neutralisierungsdienstleistungen von Kühne+Nagel, wie das Innerschweizer Logistikunternehmen am Dienstag mitteilte. Die Lösung für Afends beinhalte auch Berichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...