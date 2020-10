Die aktuell längste Serie: Alphabet-A mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.73%) - die längste Serie dieses Jahr: Tesla 10 Tage (Performance: 65.88%). Tagesgewinner war am Montag Aixtron mit 1,67% auf 11,54 (96% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,05%) vor Vipshop mit 1,53% auf 19,26 (135% Vol.; 1W 1,80%) und Wirecard mit 1,49% auf 0,62 (0% Vol.; 1W -2,82%). Die Tagesverlierer: SAP mit -21,94% auf 97,50 (595% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -25,57%), ADVA Optical Networking mit -5,92% auf 6,36 (76% Vol.; 1W 2,91%), Lufthansa mit -5,23% auf 8,05 (56% Vol.; 1W 0,75%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (5738,54 Mio.), SAP (4329,07) und Pinterest (2561,93). Umsatzausreisser nach oben gegenüber ...

