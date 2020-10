Die Autobauer haben die Wende weg vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto eingeleitet. Klima-Wundermittel ist die Batterie allerdings nicht. Hohes Gewicht, geringe Reichweite und eine je nach Strom-Mix fragwürdige CO2-Bilanz sorgen für Kritik. Angesichts dieser Probleme feiert eine schon totgesagte Technologie ihr Comeback: Die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Quelle: unsplash.com, Dan Gold Was mit Tesla als Nischenprodukt begann, ist längst im Mainstream angekommen. E-Autos sind "In", der Verbrennungsmotor "Out". Das zeigt sich vor allem am Verhalten der großen Autobauer. Man übertrumpft sich ...

