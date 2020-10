In der Allee "Unter den Linden" in der Berliner Innenstadt errichtet die polnische Tochtergesellschaft der Strabag SE ein neues Botschaftsgebäude. Auftraggeberin des rund 60 Mio. Euro-Projekts ist die Staatskasse der Republik Polen - Botschaft der Republik Polen in der Bundesrepublik Deutschland. Im ersten Quartal 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Auf dem rd. 8.500 m2 großen Grundstück errichtet STRABAG Sp. z o.o. den fünfgeschossigen Neubau mit einer Nutzfläche von über 10.000 m2. Die Herstellung der wasserdichten Trogbaugrube erfolgt durch die zum STRABAG-Konzern gehörende ZÜBLIN Spezialtiefbau GmbH. Neben Büros und Räumen zu Repräsentationszwecken erhält das Gebäude eine Tiefgarage, ...

