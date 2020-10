Dazu bezieht die Division Tower Field Services (TFS) der Sulzer-Chemtech-Sparte in England ein neues Firmengelände.Sulzer Chemtech erweitere seine Kapazitäten durch den Umzug in eine neue Anlage im Tees Advanced Manufacturing Park (TeesAMP), im britischen Middlesbrough, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...