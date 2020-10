In einem Research-Update mit dem Titel "Too Sexy For My Shirt" erhöhen die Analysten der Baader Bank das Kursziel für Lenzing von 44,0 auf 67,0 Euro und bestätigen die Empfehlung "Add". Seit ihrem letzten Upgrade vom 30. Juli 2020 sei der Aktienkurs von Lenzing fast um 50 Prozent gestiegen. Hintergrund: Die Standardpreise für Viskose erholten sich allmählich, während die Lagerbestände (z. B. bei Spinnern) immer noch auf historischen Tiefstständen seien - daher könnte nach Meinung der Analysten ein Wiederauffüllungszyklus beginnen.

