Euro/USD Langzeit: Der nächste Crash klopft schon an die Tür! Sehen Sie hier die neuesten Ziele!

Euro/USD Ausblick: Steht unmittelbar vor einem Trendwechsel! Für den Euro hatte ich in der letzten Ausgabe, vom März dieses Jahres, eine in temporärer Hinsicht, sehr starke seitliche Performance in Aussicht gestellt. Wie der mittlere Chart es zeigt, sollte sich diese apathische Phase bis weit in die zweite Hälfte der aktuellen Dekade verlaufen. Euro/USD Langzeit, vom 30.03.2020 Die zwischenzeitliche, erwartungsgemäß positive, Performance konnte diesem Denken Rechnung tragen. Dennoch habe ich meine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...