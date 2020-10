Das Ethernet begann mit einem einzigen Kabel, das den Anschluss mehrerer Geräte an ein Netzwerk ermöglichte. Heute lässt sich ein Ethernet-Netzwerk je nach Bedarf um neue Geräte erweitern. Ethernet hat sich inzwischen zur am weitesten verbreiteten Netzwerk-Technologie der Welt entwickelt. Ein Ethernet teilt die Datenströme in kürzere Teile oder Datenframes auf, wobei jedes Datenpaket spezielle Informationen enthält, etwa Quell- und Zieladresse der Daten. Diese Daten sind notwendig, damit das Netzwerk Daten bei Bedarf annehmen und senden kann. Verbreitete Fachbegriffe der Ethernet-Technologie umfassen ...

