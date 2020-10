Strabag Real Estate hat das neue Hotel Hamburg St. Pauli an den Betreiber und Investor Premier Inn übergeben. Ab Mitte November übernachten in den 219 Zimmern des Premier Inn Hamburg St. Pauli Freizeit- wie Business-Gäste, die Premium-Ausstattung im guten Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen. Für die führende britische Hotelmarke ist es das 21. Haus in Deutschland und das fünfte in Hamburg. Der bis zu sechs Geschoße hohe Neubau steht in der Straßenflucht Simon-von-Utrecht-Straße/Ecke Budapester Straße, vis-à-vis vom Heiliggeistfeld, wo der Hamburger "DOM" stattfindet.

