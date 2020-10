Auf vergleichbarer Basis stiegen die Umsätze konzernweit um 8,4 Prozent auf rund 19,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Boulogne-Billancourt mitteilte. Dies sei das beste Abschneiden in den vergangenen 20 Jahren gewesen, hiess es. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet.Besonders stark legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...