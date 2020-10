Wie die Brenner Basistunnelgesellschaft mitteilt, konnten trotz intensivster Verhandlungen und Bemühungen in den vergangenen Monaten hinsichtlich der vertraglichen Meinungsverschiedenheiten beim Baulos H51 Pfons-Brenner, dem etwa 15 km langen südlichsten Abschnitt des Projektgebiets in Österreich, zwischen der Brenner Basistunnelgesellschaft (BBT SE) und dem Auftragnehmer, der ARGE H51 (bestehend aus einem Konsortium aus Porr Bau GmbH, G. Hinteregger & Söhne Bau GmbH, Condotte S.p.A. und Itinera S.p.A.) keine Einigung erzielt werden. Ein betreffendes Schreiben der BBT SE über die Vertragsauflösung des Bauvertrags sei an die ARGE H51 übermittelt worden, wie es heißt. "Die endgültige Weigerung der vertraglich zugesagten Leistungen ...

