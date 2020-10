Der globale Standard SAE J2954 legt die Anforderungen an das Bodensystem von Elektrofahrzeugen (EV) als auch an die Versorgungsausrüstung (EVSE) für das drahtlose Laden von E-Autos fest. SAE International sieht Wireless Charging als Schlüsselfaktor für die beschleunigte Einführung von EVs und autonomen Fahrzeugen. Der neue Standard war mehr als ein Jahrzehnt in der Entwicklung. Die SAE-J2954-Arbeitsgruppe Wireless Power Transfer and Alignment überprüfte und testete die Technologie in Partnerschaft mit Regierungsbehörden, Aufsichtsbehörden und privaten Industriegruppen, Automobil-OEMs, Tier-1-Zulieferern ...

