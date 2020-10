Mini will sich auf Dienstleistungen, Antriebstechnologien und Fahrzeugsegmente der Zukunft fokussieren und das Modellprogramm neu ausrichten. Zur Strategie zählt auch die Stärkung der Marktposition in China durch lokale Produktion von Fahrzeugen ab 2023. Im Mittelpunkt stehen dabei laut dem OEM der Ausbau der Elektromobilität, ein verstärktes Engagement im Crossover- und im Premium-Kompaktsegment sowie die Stärkung der Markposition in China. "Mini war immer die Antwort auf ganz besondere Herausforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...