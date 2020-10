Pharma+Food: Die Envirochemie Gruppe hat vor kurzem die Firma Letzner Pharmawasseraufbereitung übernommen und sich damit im Reinstwasser-Bereich verstärkt. Welche Motivation steht hinter dieser Erweiterung in diesem Marktsegment?

Gerd Sagawe: Aus der Industrie kommen immer stärkere Anforderungen nach Gesamtbetrachtungen im Wassermanagement. Das führt dazu, dass wir als Unternehmensgruppe sowohl Wasser für die Produktion als auch Abwasser aufbereiten. Dazu kommt das Thema Recycling, also Wertstoffe, Wasser und Energie in Kreisläufe zurückzuführen und Wasser wiederzuverwenden. Außerdem bieten wir Dienstleistungen wie Betreibermodelle sowie die Versorgung mit Wasserchemikalien. Uns ist es wichtig die Kundenbedürfnisse zu kennen - also nicht nur anlagentechnische Lösungen zu bauen, sondern uns am Kundeninteresse zu orientieren. Die Anforderungen unterscheiden sich aber je nach Branche. Zum Beispiel liegt in der Pharmaindustrie der Schwerpunkt im Prozesswasserbereich bei hochreinem Wasser, wie Wasser für Injektionszwecke oder Reinstwasser für verschiedene Anwendungen. Die dabei geltenden hohen regulativen Anforderungen durch Behörden müssen wir natürlich erfüllen. Mit der Übernahme der Firma Letzner Pharmawasseraufbereitung ergänzen wir unser Portfolio natürlich enorm.

P+F: Vor was für Herausforderungen steht die Pharmabranche derzeit im Bereich der Wassertechnik?

Sagawe: Beispielsweise ist das Entfernen von hochaktiven Wirkstoffen eine zunehmende Anforderung von Behörden. Wir merken, dass dort bei einigen Firmen Nachholbedarf besteht. Der Bedarf nach individuellen Lösungen ist hier besonders groß: Direkt am Ort des Geschehens liegen Verunreinigungen wie pharmazeutische Wirkstoffe in der höchsten Konzentration vor und lassen sich mit viel spezifischeren Technologien entfernen. Deswegen schauen wir uns die Prozesse beim Betreiber an, mit dem Ziel, Inhaltssstoffe dort aus dem Abwasser zu entfernen, wo sie auftreten. Damit lässt sich auch viel Energie sparen. Viele Pharmaunternehmen haben nämlich erkannt, dass sie selbst Nachhaltigkeitsstrategien im eigenen Unternehmen umsetzen sollten - nicht nur um Energie zu sparen, sondern auch um zu signalisieren: "Wir sind verantwortlich für die Umwelt, und darum wollen wir nachhaltig sinnvolle Lösungen umsetzen." Es sind also nicht nur die behördlichen Vorschriften, die die Qualitätsziele definieren, sondern auch die internen Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen - aus wirtschaftlichen wie auch aus Image-Gründen. Über nachhaltiges Arbeiten hinaus bedeutet das natürlich auch, imageschädigende Störfälle zu vermeiden. Die Pharmaindustrie sehe ...

