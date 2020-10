Neustrukturierung: Der startup300-Geschäftsbereich Pioneers Discover, der sich auf die Beratung von innovativen Unternehmen und Corporates konzentriert und aktuell 18 MitarbeiterInnen beschäftigt, wird neu strukturiert. Der Bereich wird als 100%-Tochter der startup300 AG ausgegründet und mittelfristig mit einem Partnermodell in einer Kombination aus MitarbeiterInnen und externen Partnern ausgestattet. Sondierungsgespräche seien gestartet worden, wie es heißt. Die startup300 Gruppe will sich wieder vermehrt auf die Beteiligungen an Start-Ups konzentrieren. Das Beratungsgeschäft wird laut startup300 somit als strategischer Bereich unter dem Namen Pioneers Innovation GmbH am Markt eigenständig auftreten und das Angebot weiter ausbauen. startup300 ( ...

