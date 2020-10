Die Rohöllagerbestände in den USA stiegen in der Woche bis zum 23. Oktober um 4,32 Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 1,001 Millionen gesunken waren. Die Analysten hatten mit einem Anstieg um 1,23 Millionen gerechnet. Die Cushing-Rohöllagerbestände gingen um 0,422 Millionen Barrel zurück, nachdem sie in der Vorwoche um 0,975 Millionen Barrel angestiegen waren. Die Benzinbestände ...

