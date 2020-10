Im November des vergangenen Jahres war die Welt an den Aktienmärkten noch in Ordnung. Der deutsche Aktienindex DAX hatte zum ersten Mal seit Mitte 2018 die Marke von 13.000 Punkten überschritten und machte sich auf den Weg zu einem neuen Allzeithoch. Quelle: unsplash.com Das wurde wenige Monate später tatsächlich auch erreicht. Dann folgten der Corona-Crash und eine kräftige Erholung. Bis Ende September stieg der DAX um mehr als 5.000 Punkte oder gut 60 Prozent. Wieder schienen neue Rekorde nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch dann kam die zweite Welle... In den vergangenen acht Wochen haben ...

