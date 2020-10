Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Angst geht wieder einmal um an den Märkten. Gestern beschloss die Bundesregierung neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Der DAX stürzte daraufhin deutlich ab. Auch in Übersee dominieren die roten Vorzeichen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Microsoft, Carnival, Amazon, die Deutsche Bank, die Deutsche Post, Volkswagen, Fraport, CTS Eventim und Delivery Hero. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.