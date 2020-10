Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Mittwoch Ibiden Co.Ltd mit 6,13% auf 34,60 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,76%) vor Shinko Electric Industries mit 3,33% auf 15,50 (0% Vol.; 1W -1,90%) und Snapchat mit 3,18% auf 42,86 (503% Vol.; 1W 17,42%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -28,57% auf 0,02 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,76%), SolarWorld mit -20,94% auf 0,30 (237% Vol.; 1W -32,89%), Epigenomics mit -20,28% auf 0,57 (193% Vol.; 1W -26,11%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snapchat (6757,12 Mio.), United Parcel Service (3464,83) und Wells Fargo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...