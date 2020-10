Die Analysten der Baader Bank stufen die Polytec-Aktie im Vorfeld der Zahlen (6. November) weiterhin mit "Buy" und Kursziel 8,0 Euro ein. Die Experten betonen einmal mehr, dass sie die Aktien für unterbewertet halten. Nach dem Umsatzrückgang im 2. Quartal 2020 aufgrund von Covid-19-Produktionsstillständen in der Automobil- und Lkw-Industrie hätten sich die Abrufe allmählich erholt, so die Analysten im Research-Update. Sie erwarten für das 3. Quartal einen Umsatzrückgang von "lediglich" 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein geringfügig positives EBIT. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Polytec in einem verbesserten Marktumfeld und unterstützt durch weiter optimierte Kostenstrukturen (dh Schließung einiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...