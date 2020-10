Die Anleger gerieten am Mittwoch nach der weiter steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen und der schärferen Lockdown-Maßnahmen in Panik. Der S&P 500 baute seine Verlustserie für einen dritten Tag in Folge aus und verbuchte mit -3,5% den stärksten Rückgang seit Juni. Der Index konnte den Ausverkauf am Fibonacci-Retracement von 78,6% der am 24. September eingeleiteten Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...