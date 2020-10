Das Entsorgungsunternehmen Remondis will den Standort von Veolia im westfälischen Soest übernehmen. Wie der Internetseite des Bundeskartellamtes zu entnehmen ist, haben die beiden Unternehmen den Verkauf der Veolia Umweltservice Beteiligungsverwaltungs GmbH am Standort Soest bei den Wettbewerbshütern angemeldet. Der Betrieb in Soest ist Teil der Veräußerung der Veolia Umweltservice West, die bereits ...

