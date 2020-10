Heute im Jahr 1929 war der legendäre "Black Tuesday" an der Wall Street: Der Dow Jones verlor 11,7%. In den nächsten drei Jahren ist es um weitere 80 (!) Prozent nach unten gegangen, recherchiert hat das Christian Röhl.Am 29.10.2018 ist es nicht um 11,7, sondern um 10,59 Prozent nach unten gegangen. Und auch nicht beim Dow, sondern bei der Amag, es war der schlimmste Tag in der Amag-Börsegeschichte. Grund war damals wohl der Versuch der Übernahme der B&C-Stiftung durch eine Gruppe rund um Michael Tojner. Die B&C hat das als feindlich eingestuft und alle drei B&C-Werte - Lenzing, Semperit und Amag - haben verloren, letztere am stärksten.Amag ( Akt. Indikation: 25,30 /25,90, 0,00%) Bisher gab es an einem 29. Oktober 21 Handelstage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...