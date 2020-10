The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2020





ISIN Name

CA9095802018 UNITED BATTERY METALS

DE000A1H3V38 WINDREICH ANL. 11/16

DE000A1PGWZ2 STEILMANN ANL.12/17

DE000A1YC7Y7 GEWA 5 TO 1 GMBH 14/18

US43114K1088 HIGHPOIN.RES.CORP DL-,001

US47738D1019 JIANPU TECHN. SP.ADR 2/5

VGG4645C1095 HUDSON CAP INC DL-,001

