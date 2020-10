Aktien: Merck schraubt Gewinnziel nach oben - Moderna den Aktienkurs

Anzeige / Werbung Mit einem Umsatz- und Ergebniszuwachs wartet der US-Pharmariese Merck auf - dank eines Medikaments sowie einem Impfstoff. An einem Corona-Impfstoff arbeitet Moderna, die die nächste Stufe erklommen haben. Der US-Pharmakonzern Merck kann zufrieden auf das abgelaufene Quartal blicken: Das Unternehmen steigerte eigenen Angaben zufolge den Umsatz leicht und das Ergebnis deutlich. Das wirkt sich auch auf den Ausblick für das Gesamtjahr aus. eToro-Webinar am 30.10 zur US-Wahl: Endspurt im US-Wahlkampf - was bedeutet das für die Börsen? Anmeldung hier . Das Webinar ist kostenlos. Merck zufolge stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal um ein Prozent auf rund 12,6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn legte um 14 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar zu. Verantwortlich zeichneten dafür vor allem die steigende Nachfrage nach dem Krebsmedikament Keytruda und dem Pneumokokken-Impfstoff Pneumovax 23. So schossen beispielsweise die Keytruda-Erlöse um 21 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar nach oben. Für das Gesamtjahr prognostiziert Merck nun einen bereinigten Gewinn von 5,91 bis 6,01 Dollar je Aktie. Bislang hatte der Pharmakonzern einen Wert von 5,63 bis 5,78 Dollar je Anteilsschein veranschlagt. Moderna-Aktie nimmt Anlauf Hoffnung im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie kam von Moderna. Die Biotechfirma bereitet sich auf die Markteinführung ihres Corona-Imfpstoffs vor. Die Aktie steigt um knapp 10 Prozent und hellt damit das Chartbild der Aktie wieder auf. Damit startet die AKtie einen leichten Aufwärtstrend im Seitwärtskanal. Deutlich besser wird das Chartbild aber erst, wenn der Widerstand etwas oberhalb von 80 Dollar geknackt wird. Enthaltene Werte: DE0006599905,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

