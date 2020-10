Die meisten Marktteilnehmer bleiben auch zum Ausklang der Handelswoche im Panik-Modus. Die Sentiment-Analysen, die rund um die Uhr und in Echtzeit von den Systemen des AktienSensor Deutschland erhoben werden, zeigen zum Teil tief in den negativen Bereich. Währenddessen verzeichnet das Musterdepot des AktienSenor, das in der vergangenen Woche komplett auf Short umgestellt wurde, starke Buchgewinne.

