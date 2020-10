Elring Klinger wird 60 Prozent und Plastic Omnium 40 Prozent der Anteile an EKPO halten. In dieses Unternehmen wird Elring Klinger seine gesamten Vermögensgegenstände hinsichtlich Brennstoffzellenstacks einbringen, die das Unternehmen in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Dazu gehören mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr als 150 Patente, Forschungs- und Entwicklungsleistungen und Know-ho, das brennstoffzellenbezogene Komponentengeschäft sowie mehrere Brennstoffzellenstack-Plattformen. Die Herstellung der Stacks geschieht im Werk in Dettingen / Ems, wo auch das Joint Venture seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...