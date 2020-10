Zürich (awp) - Was sich im Frühsommer abgezeichnet hat, wird nun Tatsache: Die Axa kehrt dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) definitiv den Rücken und kündigt die Mitgliedschaft. "Axa geht politisch eigene Wege", titelt der zur französischen Axa-Gruppe gehörende grösste Schweizer Privatversicherer am Freitag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...