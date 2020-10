Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 30 octobre 2020) -Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui avoir octroyé un total de 2 450 000 options d'achat d'actions incitatives à certains administrateurs, dirigeants et employés clés de la Société.

L'octroi d'options d'achat d'actions fait suite à plusieurs étapes importantes franchies par la Société au cours des derniers mois. Parmi ces jalons est le rôle que Peak a joué en aidant au lancement d'un centre financier de prêts commerciaux dans la ville de Jiangyin, la signature d'un accord avec un distributeur national de produits électroniques grand public pour apporter des solutions de crédit à plus de 60 000 magasins en ligne, et plus récemment Peak a devancé 42 entreprises technologiques pour remporter une offre de la ville de Nanjing faisant en sorte que la plateforme « Lending Hub » de la Société alimentera le futur centre financier de prêts commerciaux de cette ville. L'octroi d'options d'achat d'actions est le moyen pour Peak de reconnaître les efforts de ses administrateurs, dirigeants et employés clés, tant en Chine qu'au Canada, qui ont non seulement conduit à ces réalisations, mais ont également permis à la Société d'atteindre ses prévisions de revenus pour 2020 et réviser à la hausse ses prévisions pour 2021 et les années suivantes.

Les options d'achat d'actions expireront en octobre 2025, seront acquises sur une période de 2 ans et ont un prix d'exercice de 0,75 $.

Conférence en direct « NEXT SUPER STOCK » de Wall Street Reporter - 4 novembre 2020

Peak sera présenté à la conférence en direct NEXT SUPER STOCK de Wall Street Reporter le mercredi 4 novembre 2020 à 12 h 30 HNE. Le PDG Johnson Joseph discutera des récents développements qui ont plus que triplé la capitalisation boursière de la Société, de ce à quoi les actionnaires de Peak peuvent s'attendre de la Société au cours des derniers mois de 2020, de ce que Peak et Ant Financial du Groupe Alibaba ont en commun, et répondra aux questions des participants. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire et participer à l'évènement en cliquant ici.

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations: http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

