In ihrem weltweit größte Motorenwerk am Standort Steyr hat die BMW Group eine neue Motorenmontagelinie zur Produktion von 4- und 6-Zylinder Benzinmotoren in Betrieb genommen. In den Ausbau wurden rund 102 Millionen Euro investiert. Im weltweit größte Motorenwerk der BMW Group hat das Unternehmen eine neue Motorenmontagelinie zur Produktion von hocheffizienten 4- und 6-Zylinder Benzinmotoren in Betrieb genommen. Dem Hersteller zufolge ging die neue Montagelinie im September in Betrieb. Insgesamt ...

