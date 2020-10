Die ÖBAG entsendet Christine Catasta und Christian C. Pochtler in die AUA bzw. ÖLP und CASAG. "Mit zwei Neubesetzungen verstärkt die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) die Kontrollkompetenz der Aufsichtsrats-Gremien bei der Austrian Airlines AG (AUA) bzw. der Österreichischen Luftverkehrs-Privatstiftung (ÖLP) und der Casinos Austria AG (CASAG)", teilt die ÖBAG mit. Christine Catasta, seit kurzem Leiterin des ÖBAG-Beteiligungsmanagements und zuvor CEO von PwC Österreich, wurde von der ÖBAG für die vakante Stelle im Aufsichtsrat der Casinos Austria AG nominiert. Angesichts der aktuellen Herausforderungen der CASAG soll Christine Catasta das Unternehmen in dieser schwierigen Zeit mit ihrer großen Expertise begleiten ...

