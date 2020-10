Heute geht Nicole Straub mit Mick Knauff auf das jüngste Zahlenfeuerwerk an der Börse ein. Doch natürlich geht es zuvor auch noch um die Folgen des zweiten Lockdowns, der ja nicht nur hierzulande, sondern im Grunde genommen in ganz Europa stattfindet. Sind diesbezüglich die Anleger an den Aktienmärkten zu sorglos? Wie geht es bei SAP weiter und wie sind die Zahlen der Deutschen Bank zu werten? Gestern nachbörslich meldeten dann die großen IT-Giganten aus den USA ihre aktuellen Zahlen. Dabei konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...