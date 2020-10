30.10.2020 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com. Bitte weitersagen: https://www.boerse-social.com/gabb.) 7:16 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Strohbichler, Palfinger AG. Thema: Der österreichische Kranhersteller Palfinger konnte sich nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr im dritten Quartal 2020 wieder etwas erholen. Felix Strohbichler: "Wir haben im Sommer in all unseren Kernregionen ein Marktumfeld erlebt, in dem sich die Zuversicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...