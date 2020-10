Das Musterdepot des AktienSensor Deutschland hat im Oktober 2020 ein Plus von +4,5 Prozent erzielt. Damit gelang dem vollautomatisierten Computersystem erneut eine klare Outperformance zum Dax, der zum Monatsultimo einen deutlichen Verlust von -9,5 Prozent verzeichnen musste.

Insbesondere die rechtzeitige und komplette Short-Ausrichtung des Musterdepots hat für den Erfolg im Oktober gesorgt. Zur Monatsmitte haben die 24/7-Sentiment-Analysen des AktienSensor einen starken Stimmungsumschwung unter den meisten Marktteilnehmern registriert. Dementsprechend wurden am Mittwoch, 14. Oktober 2020, neue Trading-Signale generiert; die damals noch vorhandenen fünf Long-Positionen wurden mit insgesamt minimalem Verlust wieder geschlossen und stattdessen zwei Short-Positionen aufgenommen. Rechtzeitig vor dem weltweiten Ausverkauf an den Aktienmärkten infolge der massiv steigenden Corona-Infektionszahlen und neuerlichen, starken Beschränkungen in vielen Ländern. Die Neuausrichtung des Musterdepots hat sich zum Monatsende bezahlt gemacht - auch gegenüber dem EuroStoxx 50 (-7,4 Prozent auf Monatsbasis) hat sich der AktienSensor Deutschland bestens geschlagen.

Die Bilanz im überaus turbulenten Börsenjahr 2020: Der AktienSensor hat seit 1. Januar 2020 eine satte Performance von +21,8 Prozent erzielt. Zum Vergleich: Dax -12,8 Prozent und EuroStoxx 50 sogar -21 Prozent. Damit liegt die Outperformance des AktienSensor im Vergleich zum deutschen Leitindex für das Börsenjahr 2020 mittlerweile bei etwas mehr als 34 Prozentpunkten.

Zum Schluss des Monatsrückblicks noch die obligatorische Gesamtbilanz des AktienSensor Deutschland, dessen Trading-Signale auf der vollautomatisierten Auswertung der allgemeinen Anleger-Stimmung basieren: Seit Auflage im April 2014 hat das Musterdepot des AktienSensor eine Performance von +206 Prozent erzielt. Der Vergleich: im selben Zeitraum hat der Dax um +22 Prozent zugelegt, der EuroStoxx gar -7 Prozent verloren.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin viel Erfolg an der Börse! Bleiben Sie gesund!

Disclaimer & Risikohinweise

Der AktienSensor Deutschland veröffentlicht an dieser Stelle ein vollautomatisiert geführtes Musterdepot. Sämtliche Trading-Signale dazu werden durch komplexe Computersysteme generiert. Eine positive Rendite des Musterdepots in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Der Handel mit Aktien und Derivaten beinhaltet teils hohe Risiken, die bis hin zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können. Sämtliche im AktienSensor Deutschland aufgeführten Trading-Signale sind generell nur als Unterstützung für das Trading von Privatanlegern zu verstehen und stellen keine konkrete Aufforderung bzw. Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Derivaten dar. Die Trading-Signale können eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Bank-, Anlage- oder Vermögensberater nicht ersetzen. Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Die im AktienSensor Deutschland veröffentlichten Trading-Signale werden vollautomatisiert von Computersystemen erstellt und direkt den Lesern des Börsendienstes zur Verfügung gestellt. Es kann durchaus vorkommen, dass Mitarbeiter des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trading-Signale direkt oder indirekt in Aktien oder Basiswerten investiert sind, die in den Trading-Signalen erwähnt werden.

