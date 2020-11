Der deutsche Aktienmarkt dürfte in der neuen Woche im Bann der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag und des bundesweiten Teil-Lockdowns stehen. Angesichts dieser beiden Hauptthemen dürften die vielen anstehenden Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten sowie die Sitzungen der Notenbanken der USA und Großbritanniens etwas in den Hintergrund treten. Im Blickpunkt bleibt zudem die Hängepartie um eine Lösung ...

