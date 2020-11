Aktien: Amazon verdreifacht seinen Gewinn - Aktie vor bedeutender Unterstützung

Anzeige / Werbung Die Corona-Pandemie hat den Trend zum Einkauf im Internet beflügelt. Dennoch nahmen Aktionäre erst mal Gewinne mit. Nun rückt eine entscheidende Unterstützung ins Visier der Anleger. Nach der Verdreifachung seines Gewinns im dritten Quartal rechnet Amazon für das vierte Quartal mit Erlösen zwischen 112 und 121 Mrd. Dollar und Umsätzen über der 100-Milliarden-Dollar-Marke. Das entspräche einem Wachstum zwischen 28 und 38 Prozent im Jahresvergleich. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf 96,1 Mrd. Dollar. Der Gewinn verdreifachte sich auf den bisherigen Rekordwert von 6,3 Mrd. Dollar. Der Konzern rechnet wegen weltweiter Ausgangsbeschränkungen und neuer Hygieneregel mit einem "beispiellosen" Weihnachtsgeschäft. Immer mehr Menschen bestellten Waren online anstatt in Läden zu gehen. Deshalb hatte Amazon in den Ausbau weiterer Logistikkapazitäten und neue Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Covid-19-Infektionen kräftig investiert und rund 400.000 neue Stellen geschaffen. Außerdem profitiert der Konzern von seinen Cloud-Diensten. Die Plattform AWS, die von vielen Unternehmen und Apps genutzt wird, erhöhte die Erlöse um 29 Prozent auf 11,6 Mrd. Dollar. Damit belief sich das Wachstum auf dem Niveau des Vorquartals. Das Betriebsergebnis legte um 56 Prozent auf 3,5 Mrd. Dollar zu. Amazon-Aktie setzt Kursrückgang fort Die Aktie von Amazon hatte sich zwar deutlich vom Corona-Tief im März erholt und neue Rekorde erklommen, doch zuletzt wurde der Aufwärtstrend gebrochen und der Titel tendierte überwiegend seitwärts. Auch der MACD (Momentum) gibt deutlich nach und bestätigt den jüngsten Abwärtstrend. Bald dürfte die Unterstützung bei rund 2.870 Dollar getestet werden, das Tief aus dem September. Hier entscheidet sich die weitere Aktienkursentwicklung. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US30303M1027,DE000ZAL1111

